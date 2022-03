Ivrea, due feriti in uno scontro, intervengono i Vigili del Fuoco di Santhià

E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 13 a Ivrea. Per soccorre i conducenti delle due vetture che si sono scontrate in via Burolo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture e dalla zona dell'incidente.

Feriti i conducenti, trasportati da personale del 118 all'ospedale di Ivrea, dove sono arrivati in codice giallo.

La polizia locale si sta occupando di ricostruire dinamica e responsabilità dell'incidente.