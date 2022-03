Crevacuore. Carabinieri denunciano un truffatore seriale e restituiscono il maltolto

Non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima e la celere attività messo in campo dagli inquirenti, il truffatore campano individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Crevacuore.

I militari si erano messi sulle tracce del malvivente dopo la segnalazione ricevuta dalla vittima, una ventenne residente nella Valle Sessera, che aveva raccontato di aver acquistato online un paio di scarpe da pagare al momento della consegna da parte del corriere incaricato. Solo dopo l’apertura del plico e dell’inconsistenza del contenuto, la giovane si era resa conto di essere stata truffata, attivandosi per bloccare il già avvenuto pagamento.

Raccolti i primi elementi, i militari sono riusciti a bloccare il trasferimento del danaro, grazie anche alla collaborazione dell’agenzia di spedizioni ignara di aver veicolato la truffa, ed a individuare il mittente, un soggetto già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

La ragazza è riuscita a rientrare in possesso della somma versata ed il malfattore, un cinquantenne residente in provincia di Napoli, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la truffa commessa.