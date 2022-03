Dieci anni fa l'addio a Juri. Sabato la messa con l'Arcivescovo

Messa in memoria di Juri Gastaldo Brac, sabato alle 15,30 nella chiesa dell’Istituto Sant’Eusebio. Nel decennale della morte, sarà l’arcivescovo Marco Arnolfo a officiare la messa di suffragio in memoria di un uomo molto conosciuto in città, scomparso all’età di 42 anni.

Juri, nato idrocefalo, aveva vissuto praticamente per tutta la vita all’interno dell'istituto Sant’Eusebio: uomo di profonda fede, aveva regalato amicizia, serenità e consigli alle persone che andavano a trovarlo e che a distanza di anni lo ricordano sempre con grande affetto