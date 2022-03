Scoprire Vercelli e il mare a quadretti della Baraggia

L’Atl Biella Valsesia Vercelli inaugura il mese di marzo con una collaborazione speciale con la rivista Itinerari e Luoghi, mensile di turismo consapevole tra i più apprezzati in Italia. Il nuovo numero in edicola questo mese raccoglie un ampio servizio dedicato a Vercelli e al Vercellese che accompagna i lettori in un viaggio emozionante alla scoperta delle meraviglie delle terre del riso.

Itinerari e Luoghi propone un viaggio che parte dalle stradine medievali del centro storico di Vercelli e arriva fino alle terre di Baraggia, dove suggerisce di prendersi del tempo e scoprire il mare a quadretti in sella alle due ruote: green e slow, così il territorio vercellese offre il meglio di sé e, se la cornice del mare a quadretti vercellese è il Monte Rosa che si staglia sul cielo blu, non si può fare altro che rimanerne incantati.

Vercelli è una meta insolita che va scoperta e assaporata con lentezza per coglierne l’anima e scoprirne tutti i segreti. Dall’Abbazia di Sant’Andrea, simbolo cittadino per eccellenza, al Vercelli Book, manoscritto risalente al X secolo e famoso in tutto il mondo. Una città dal patrimonio museale incredibile che da secoli accoglie pellegrini che giungono da ogni dove per percorrere la via Francigena. Vercelli vanta poi un cuore pulsante di tradizioni che rivivono grazie ad artigiani che lavorano senza sosta per preservarle: tradizioni dolci come la Tartufata e i biscotti Bicciolani delle pasticcerie storiche e tradizioni musicali svelate dai racconti degli artigiani di Cooperfisa, bottega artigianale di produzione di fisarmoniche dalla storia centenaria.

Il viaggio continua poi nelle terre di Baraggia, un tempo brughiera selvaggia, ora una terra che rivela scorci mozzafiato e custodisce una vera e propria eccellenza: il riso di Baraggia Biellese e Vercellese, prima e unica DOP italiana nel settore del riso. Qui è d’obbligo montare in sella e addentrarsi attraverso la scacchiera del mare a quadretti per scoprire le realtà produttive della zona e la storia del riso, principe della nostra cucina. Il cuore della Baraggia è Buronzo, piccolo e affascinante borgo formato da ben sette castelli: il consortile, uno spazio scenografico suggestivo in cui si fondono stili ed epoche diverse, perfetto punto di partenza per un itinerario tra le risaie.

La realizzazione di questo speciale dedicato al vercellese, un progetto fortemente voluto da ATL per guardare a questo 2022 con nuova fiducia, ha visto il coinvolgimento della giornalista Marta Ghelma, già collaboratrice consolidata di Itinerari e Luoghi, che ha curato la redazione dei contenuti, recandosi personalmente in visita sul territorio per scoprirne le eccellenze in prima persona.

«Diverse e numerose sono le iniziative e collaborazioni volte alla promozione della Valsesia e del Vercellese che abbiamo in cantiere per questo 2022 - commenta il presidente Atl, Pier Giorgio Fossale - il nostro territorio sa regalare scorci incredibili e cela eccellenze che ci rendono orgogliosi. Questi sono luoghi e protagonisti che rimangono nel cuore una volta conosciuti».