Pro Vercelli: emergenza difesa

La Pro Vercelli allenata da Franco Lerda ha un fiore all'occhiello: la difesa: 5 i gol subiti nelle dodici gare del “ciclo Lerda”. E il terzetto che ha maggiormente giocato, ed è quindi il più collaudato, è composto da Auriletto, Masi, e Cristini.

Ma questo terzetto, domenica contro la Patria, non ci sarà. Auriletto e Masi, infatti, sono stato squalificati, e Cristini non sappiamo se farà in tempo a recuperare.

Nel caso ce la facesse, è facile prevedere chi giocherà: Cristini a destra, Minelli al centro, Macchioni a sinistra.

Nel caso che Cristini non dovesse recuperare, vedremo, come terzo di difesa, a destra, o Iezzi o Clemente oppure Secondo.

Da valutare anche il portiere. Lerda darà fiducia a Matteo Rizzo oppure affiderà la porta all'esperto Valentini (domenica scorsa in panchina) oppure al promettente portiere Gelmi?