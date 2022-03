Italia Viva Vercelli chiede al sindaco Corsaro di istituire uno sportello per l’emergenza Ucraina - in concertazione con le istituzioni territoriali e le forze dell’ordine, - facendo appello a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, e a tutte le rappresentanze politiche, civili e religiose di Vercelli.

Occorre, secondo noi, organizzare in tempi rapidi presso la nostra Città uno sportello di raccordo tra gli ucraini abitanti a Vercelli e coloro che a breve ci troveremo ad accogliere, per favorire nel modo più efficace il rapporto tra l’offerta e la domanda di aiuto, in termini di beni, spazi e servizi.

L’emergenza umanitaria incrocia varie criticità che hanno nell’accoglienza un formidabile punto di snodo e di attivazione: dall’emergenza sanitaria delle vaccinazioni a quella economica del sostegno alle famiglie ospitanti; dall’aiuto alle madri con figli alla tutela dei minori orfani; all’ospitalità di studenti presso il nostro ateneo alla possibilità di impiego per chi offre forza lavoro.

Occorre pertanto porre al centro della collaborazione i rappresentanti della comunità ucraina affinché svolgano l’essenziale ruolo di mediazione linguistica e culturale, avendo maturato nella nostra Città e nelle nostre case una conoscenza specifica della realtà vercellese.

Chiediamo pertanto al Sindaco che si faccia promotore di un’azione di governo della Città che possa essere tanto rapida, quanto incisiva e virtuosa, da essere praticabile anche per le altre realtà civiche vicine a noi e non solo.