Guasto a Porta Nuova: treni in ritardo e disagi per i pendolari

Mattinata nera per i pendolari: a causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a Torino Porta Nuova, il traffico è rimasto sospeso per una decina di minuti circa.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Undici i treni coinvolti direttamente: