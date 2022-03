Privacy e fatturazione elettronica, scende in campo il Garante per la protezione dei dati personali

Dal 2019 è stato introdotto in Italia l'obbligo della fatturazione elettronica, fatta eccezione per i soggetti operanti in regime di partita IVA forfettaria.

Con ogni probabilità, tuttavia, anche i forfettari, entro il 2022, saranno chiamati ad emettere obbligatoriamente l'e-fattura.

La fatturazione elettronica ha indubbiamente rivoluzionato l'intero sistema aziendale in Italia, accelerando notevolmente il processo di digitalizzazione, che consentirà alle stesse aziende di essere più competitive sul mercato nazionale ed internazionale.

Qualche domanda però è stata posta nell'ambito della privacy, un argomento sempre caldo e molto sensibile.

L'Agenzia delle Entrate può profilare i suoi contribuenti e avere traccia dei principali movimenti fiscali. In questo modo è riuscita a contrastare in modo efficace l'evasione fiscale, una delle tante criticità da affrontare nel nostro paese in ambito economico e finanziario.

La fatturazione elettronica garantisce infatti una maggiore tracciabilità, mettendo con le spalle al muro evasori fiscali e stanando altre pratiche illecite come usura e bancarotta fraudolenta.

Il Garante della privacy si è però sentito in diritto di intervenire, per tutelare dati sensibili di aziende, clienti e contribuenti.

Ha quindi messo dei paletti per quanto riguarda la memorizzazione delle fatture elettroniche, ma anche per la gestione dei dati sensibili, da utilizzare esclusivamente in sede di accertamenti fiscali.

L'intervento del Garante della privacy è finalizzato a garantire un efficace sistema di controllo contro l'evasione fiscale, ma nel massimo rispetto dei diritti delle libertà degli interessati.

Le aziende ed i professionisti onesti, che svolgono correttamente il loro lavoro, possono quindi sentirsi al sicuro, con la consapevolezza che i loro dati vengono usati esclusivamente per fini fiscali.

Il Garante della privacy in pratica mira a regolarizzare uno strumento importantissimo come la fatturazione elettronica.

I confini sono sempre molto sottili quando si parla di privacy, quindi, è importante disciplinare correttamente tutte le attività che ruotano intorno all'e-fattura, strumento innovativo e per certi versi rivoluzionario che sta contribuendo a diffondere una cultura digitale nelle aziende.

Altrettanto fondamentale è il supporto dato dai software di fattura elettronica, come Danea Easyfatt, che facilita e diffonde l'utilizzo di questo strumento.

Il software rappresenta un ottimo supporto di controllo per la gestione fiscale dell'azienda a 360° e permette di gestire tutti gli adempimenti in modo automatizzato.

Il software si rivela uno strumento trasversale ed utilissimo nei più disparati ambiti, fornendo funzionalità extra per la gestione logistica, per il magazzino, per i preventivi e per le bolle di accompagnamento.

L'intervento del Garante della privacy punta a rendere il processo di fatturazione elettronica ancora più trasparente anche in ottica privacy, favorendone l'utilizzo e la diffusione in tutti i settori aziendali.