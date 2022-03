Nicorvo: in casa "market della droga" e anche un fucile, in manette 28enne

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, la pattuglia della stazione carabinieri di Gravellona, durante il servizio giornaliero di controllo del territorio, ha notato una persona sospetta a Nicorvo. I militari immediatamente hanno proceduto al suo controllo e l'uomo è stato trovato in possesso di grammi 0.8 di sostanza stupefacenti tipo hashish, che è stato sequestrato ed il soggetto segnalato alla Prefettura di Pavia.

Immediate e spedite indagini hanno permesso di accertare che lo stupefacente era stato appena acquistato da uno spacciatore che riceveva i “clienti” nella sua abitazione sita proprio a Nicorvo.

Il comandante della locale stazione ha organizzato una perquisizione ai sensi della normativa antidroga dell’appartamento, ove un cittadino italiano, di anni 28, residente a Cilavegna, ma domiciliato a Nicorvo, con precedenti specifici deteneva illegalmente 75 grammi di hashish, di cui una parte già suddivisa in dosi, 23 grammi di marijuana, un fucile cal. 20, con relative 5 cartucce, posti sotto sequestro, allo stesso è stato anche sequestrato un bilancino di precisione sporco di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 650 euro, che i Carabinieri ipotizzano sia il provento dell’attività spaccio.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Gravellona Lomellina e posto da disposizione della competente autorità giudiziaria, che ne ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari, fino al processo che ha avuto luogo questa mattina con rito direttissimo.