Cassonetti "intelligenti": da Casale a Borgosesia per studiare la raccolta differenziata

Nei giorni scorsi a una delegazione del Comune di Casale Monferrato ha raggiunto Borgosesia per avere informazioni dettagliate circa il sistema dei cassonetti intelligenti, recentemente adottato da Seso al fine di migliorare la raccolta differenziata.

Il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, insieme al direttore di Seso, Dario Pavanello, ha accolto i tecnici casalesi, fornendo loro tutte le informazioni del caso: «L’introduzione dei cassonetti cosiddetti intelligenti sta già dando buoni risultati – dice Bonaccio – il dottor Pavanello sta effettuando una serie di approfondite valutazioni per razionalizzare al massimo il servizio, l’obiettivo è ottenere un aumento della quota di rifiuti differenziati, invogliando i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi nel nome di un miglioramento della qualità dell’ambiente. Poco alla volta, vediamo che i risultati ci sono».

La delegazione di Casale Monferrato era composta dalla dirigente del settore Ambiente, Piercarla Coggiola, e da Diego Siciliano (collaboratore di Coggiola e consulente tecnico del Consorzio Casalese Rifiuti) e Giovanni Maione (direttore tecnico della partecipata Cosmo, che gestisce raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Casale): «Siamo interessati al sistema adottato da Borgosesia – spiega l’architetto Coggiola – e siamo venuti in Valsesia per un confronto diretto circa i pregi e i difetti rilevati dall’amministrazione in questi primi mesi di utilizzo. Devo dire – aggiunge – che il sistema appare molto efficiente, sia dal punto di vista dell’applicazione delle tariffe, che da quello del miglioramento della differenziata e dell’abbattimento della quantità di rifiuto indifferenziato».

Sull’efficienza del sistema concorda Pavanello: «Stiamo ottenendo ottimi risultati per quanto riguarda le utenze nei cortili condominiali – dice il direttore di Seso – ancora da tarare, invece, i cassonetti su strada, che presentano ancora qualche piccola criticità da valutare, in modo da far sì che l’utenza possa utilizzare questo nuovo sistema in modo agile e veloce. Credo che a brevissimo entreremo a regime, con un buon risparmio per la gestione del servizio e un ottimo riscontro in termini di ricaduta ambientale».

Ricordiamo che il sistema prevede l’uso dei “cassonetti intelligenti” per la raccolta di prossimità, un apparato che consente ai cittadini di conferire i rifiuti quando ne hanno bisogno e non a scadenze fisse come accade per la raccolta differenziata a porta a porta. Si tratta di un metodo pratico, con il quale ogni residente viene dotato di 4 contenitori: per indifferenziato, plastica, carta e vetro. Basta avvicinare il proprio contenitore al cassonetto, questo si apre e consente lo sversamento dei rifiuti al suo interno.

I cassonetti sono dotati di un sistema di allarme che avvisa quando sono pieni: allo scattare del segnale, il personale Seso interviene in modo che i contenitori siano sempre utilizzabili dai residenti.

«Questo metodo di raccolta è già ben collaudato in alcuni territori sia in Italia che in Europa, dove ha fatto registrare un notevole miglioramento nella differenziazione dei rifiuti e del contenimento delle tariffe – commenta Marisa Varacalli, Amministratore Unico di Seso – anche noi stiamo rilevando i primi effetti positivi, grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, e l’interesse di altre amministrazioni ci rende orgogliosi».