Borgosesia per l'emergenza Ucraina: alloggi per i profughi e raccolta fondi

Borgosesia continua la propria attività concreta a favore dei profughi in fuga dall’Ucraina: in queste ore i servizi sociali, seguendo le indicazioni del consigliere Francesco Nunziata, stanno coordinando tutta l’attività di accoglienza. Contemporaneamente, il sindaco Paolo Tiramani e il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, con il supporto di tutta la Giunta, sono in costante collegamento con organizzazioni umanitarie dell’Ucraina e hanno deciso di dedicare una sezione del conto corrente del Comune per inviare fondi a sostegno della popolazione sotto attacco.

«Fin dalle prime ore dopo lo scoppio della guerra ci siamo mossi per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà – dice Nunziata – in questi frangenti occorre non perdere tempo ed avviare azioni concrete, e così abbiamo fatto: la prima azione è stata quella, indicata dal sindaco Tiramani, di offrire la nostra disponibilità ad accogliere i profughi, scrivendo all’Ambasciata Ucraina e agli Ucraini residenti a Borgosesia. Lunedì abbiamo incontrato le due donne con i loro figli arrivate a Borgosesia – aggiunge – che ci hanno ben illustrato la situazione in loco e le necessità: l’accoglienza qui è importante per restituire serenità soprattutto ai bambini, mentre lassù servono soprattutto medicinali e viveri. In queste ore i nostri servizi sociali stanno lavorando alacremente per organizzare le assegnazioni degli alloggi e gestire tutta la parte relativa ai documenti delle persone che arrivano e l’inserimento dei bambini nelle strutture scolastiche, per cercare di offrire loro un po’ di normalità».

Per far arrivare in Ucraina ciò che serve, si è stabilito (su indicazione di associazioni la cui operosità e serietà sono state attentamente verificate), di sostenere la popolazione sotto attacco raccogliendo contributi sul Conto Corrente del Comune, con causale “Borgosesia per l’Ucraina”. «Il mare è fatto di gocce – commenta Fabrizio Bonaccio –: anche un euro sarà utile per far arrivare un aiuto. Siamo in contatto con Associazioni che si occupano di acquistare il materiale richiesto dagli ospedali e i viveri per i civili: ogni euro che la gente verserà sul conto del Comune verrà rendicontato, in modo che si sappia esattamente dove arriveranno i fondi e come verranno impiegati».