Un camionista è morto, nella mattina di mercoledì 2 marzo, nel corso di un incidente avvenuto sulla A26 poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, in direzione Casale.

Travolto da un'auto in transito, ha perso la vita il conducente di un mezzo pesante che era sceso da la vita è stato un camionista, sceso dal camion, in panne per un guasto.

Sul posto la Polizia Stradale di Alessandria che sta effettuando gli accertamenti del caso: l'identità delle persone coinvolte non è ancora nota.