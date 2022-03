Ucraina: Vercelli accoglie i primi profughi

Prefettura, Comune e mondo del volontariato vercellese si stanno coordinando per dare risposte rapide all'emergenza umanitaria legata alla crisi ucraina. Anche in città, infatti, stanno arrivando alcune famiglie in fuga dalle zone di guerra e il Comune ha messo a disposizione spazi per accogliere chi non può essere ospitato altrove. Oltre alla vicinanza simbolica alla comunità sotto attacco, espressa sabato con l'illuminazione del Teatro Civico con i colori blu e giallo della bandiera ucraina, l'ente pubblico è all'opera anche praticamente per dare un aiuto a chi sta scappando dalla guerra.

Nella giornata di martedì una mamma con il figlio, arrivata in città dalle zone teatro del conflitto, è stata accolta in alloggio di emergenza messo a disposizione dal Comune.

«Nella maggior parte dei casi - rileva il sindaco, Andrea Corsaro - chi raggiunge Vercelli lo fa per ricongiungersi con parenti o conoscenti, spesso donne che lavorano come badanti e che vivono qui da tempo. Come Comune abbiamo subito dato la nostra disponibilità alla Prefettura per cercare e mettere a disposizione alloggi di emergenza. Poi ci muoveremo sulla base delle indicazioni contenute nelle disposizioni governative sullo stato di crisi».

In giornata a Torino, il sindaco partecipa a un nuovo incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni locali e l'assessore al Welfare Chiara Caucino per coordinare iniziative che coinvolgano anche i privati che hanno espresso la propria disponibilità a ospitare profughi, mentre a Vercelli si è messa in moto la rete della solidarietà che coinvolge la Chiesa, le istituzioni, il volontariato sanitario come la Cri. Non va dimenticato, infatti, che l'emergenza Ucraina arriva mentre ancora non è del tutto risolta l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

«Sappiamo che privati e volontari si stanno attivando in vari modi per aiutare le persone in fuga dalla guerra e ovviamente anche il Comune è attento e pronto a intervenire a fianco della vittime di quest'emergenza umanitaria», conclude Corsaro.

Intanto, anche nel vercellese, si moltiplicano le iniziative di solidarietà.

