Emergenza Ucraina: il Comune di Trino raccoglie aiuti per i profughi

In collaborazione con il Gruppo Alpini di Trino, l'Aoct, la Protezione Civile e il Gruppo Carabinieri in Congedo, il Comune organizza una raccolta di abbigliamento di ogni genere, cibi a lunga conservazione, prodotti per bambini e beni di primo soccorso da spedire alle centinaia di ucraini che muovono verso il confine polacco.