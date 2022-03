"Tre domeniche al museo Leone": letture di Buzzati, Scerbanenco e Buzzi

Tre domeniche al museo Leone in compagnia di altrettanti autori protagonisti - a tratti un po' dimenticati - della Milano del secondo dopoguerra, terreno d’azione di tanta cultura italiana, di letterati straordinari. Il Museo Leone e l'Associazione Il Porto tornano a proporre appuntamenti culturali nella Sala delle Cinquecentine, sulla scorta dei positivi riscontri ottenuti, durante il lockdown, dall'iniziativa "Il te delle cinque".

La mini-rassegna di tre eventi, con le letture preparato da Roberto Sbaratto e la colonna sonora curata da Cinzia Ordine, debutta domenica 6 marzo con Dino Buzzati.

«Continuare con i suoi scritti, dopo l’appuntamento dello scorso Natale, è pressoché doveroso, visto il cinquantenario della morte - spiegano Sbaratto e Ordine -. Conosceremo altre pagine dello scrittore-giornalista: qualche racconto particolarmente significativo, prose brevi, riflessioni personali, note, appunti e divagazioni; insomma, “scintille di genio”, come vengono definiti questi suoi scritti brevi nella quarta di copertina di una delle raccolte».

Domenica 20 marzo il protagonista delle letture è Giorgio Scerbanenco, giornalista e scrittore che ha inventato e portato al successo il genere noir in Italia, punto di riferimento dei giallisti italiani che sono venuti dopo di lui. «Nei racconti brevi che abbiamo scelto per la rassegna - segnala Sbaratto - possiamo trovare un affresco della società italiana, e soprattutto milanese, degli anni del dopoguerra. Una società che si stava economicamente riscattando, ma che contemporaneamente scopriva la sua grettezza e il suo cinismo. Di Scerbanenco leggeremo alcuni brevi racconti che scorrono all’ascolto come piccoli film, tratti dal volume: “I Centodelitti”».

Domenica 27 marzo, chiusura di rassegna leggero con il pomeriggio dedicato ad Aldo Buzzi, autore poco conosciuto. ma prezioso: architetto, aiuto regista, gastronomo e scrittore, Buzzi è stato uno straordinario osservatore delle piccole cose. «Difficilissimo definire in pieno il suo stile - commentano Ordine e Sbaratto -: bisogna leggerlo, o, come nel nostro caso, ascoltare la sua prosa. Saremo testimoni delle piccole cose, dei particolari nei quali volontariamente si perdeva e apprezzeremo “grandi” viaggi a Crescenzago e Gorgonzola; non entreremo nei grandi ristoranti, ma nelle piccole trattorie con le tovaglie magari un po’ macchiate e scopriremo quante suggestioni possono arrivare dall’odore delle case o da un vecchio e amato paio di scarpe».

Gli appuntamenti con "Tre domeniche al Museo Leone", sono alle ore 17, con prenotazione e Green pass obbligatori. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0161 253204 (fino a Venerdì ore 12.30), 379 2834818 (da Venerdì pomeriggio); e-mail: info@museoleone.it.