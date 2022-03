Trino e Santhià in piazza per la Pace

Si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà alle vittime della guerra in corso in Ucraina e le richieste di un cessate il fuoco e di un ritorno al dialogo come strumento di risoluzione delle controversie tra gli stati.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 sono in programma fiaccolate a Santhià e Trino.

«La Parrocchia, l’Amministrazione Comunale e la Comunità Musulmana trinese, danno appuntamento a tutta la popolazione in piazza Mazzini alle 20,45 - spiega il sindaco Daniele Pane - organizzeranno una fiaccolata per un messaggio di pace e sostegno dei popoli colpiti dalla guerra. La fiaccolata silenziosa percorrerà corso Italia e raggiungerà l’atrio comunale. Qui verrà accesa la parola Pace e vi sarà un intervento del parroco, uno mio e uno dell’Iman. Al termine della fiaccolata chi avrà piacere potrà celebrare in chiesa il primo giorno di quaresima ricevendo le Ceneri».

Alla fiaccolata il sindaco invita in particolare le persone di nazionalità russa e ucraina che vivono nella cittadina: «Diamo un forte segnale di umanità e tolleranza tra i popoli - è l'invito di Pane - Nel XXI secolo non c'è posto per la guerra nella nostra società».

A Santhià l'appuntamento promosso da Comune e Parrocchia è alle ore 20.30 in piazza Zapelloni: il corteo raggiungerà piazza Roma dove sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime del conflitto in Ucraina. «La fiaccolata per la pace è un gesto di vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo giorni tragici - commenta il sindaco Angela Ariotti - È senza alcun dubbio un gesto simbolico ma nel concreto ci stiamo organizzando per poter mandare aiuti materiali al più presto. Nessuno deve essere lasciato solo e sono certa la città che ho l’onore di rappresentare sarà orgogliosa di aiutare chi è in difficoltà».