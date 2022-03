Esordienti minibasket Bugs: vittoria sofferta, ma meritata

Vittoria sofferta ma meritata per gli esordienti del Minibasket Bugs, sabato scorso a Borgosesia contro la Libertas Basket Borgosesia.

La squadra allenata da Adriana Coralluzzo e Giorgio Lobascio ha vinto 3 tempi, il secondo (10-6), il quarto (12-4) e l'ultimo (16-6). Stessa cosa il Borgosesia, tre tempi: il primo (8-3), il terzo (8-4), il quinto (12-0). Dal momento che in caso di parità dei tempi la vittoria viene assegnata alla squadra che ha realizzato il maggior numero di punti, sono stati i Bugs a imporsi: 45 a 44.

Soddisfatta, al termine della gara, Adriana Coralluzzo. Più per il gioco (l'ultimo tempo, ma non solo) che per il risultato.

Hanno giocato: Bassini, Bonetti, Cerone, Haxhiasi, Marangoni, Marinato, Panico, Perotti, Rotoli, Deambrosi, Vucaj.