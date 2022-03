Don Carlo Elgo si ritira: resterà ad Alagna ma non sarà più parroco

Don Carlo Elgo lascia l'incarico di parroco di Alagna e Riva Valdobbia. Lo ha comunicato, con una lettera letta nel corso delle funzioni liturgiche della domenica, il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, che ha accolto la richiesta del sacerdote di essere sollevato dalle responsabilità della gestione parrocchiale. Don Elgo è prossimo agli 89 anni e la fatica inizia a farsi sentire, nonostante la tempra da alpinista e uomo di montagna che lo ha accompagnato da sempre.

Ad Alagna è giunto oltre 40 anni fa, proveniente da un'altra comunità walser valsesiana, quella di Rima. Poi, con il passare del tempo, il sacerdote si è trovato ad assumere la responsabilità anche di altre comunità parrocchiali.

«Il vostro carissimo don Carlo Elgo – ha scritto il vescovo ai fedeli – mi ha inviato una bella e commovente lettera, nella quale mi diceva che “con senso di responsabilità”, costatando la fatica nel portare il peso della responsabilità della guida delle parrocchie a lui affidate e per ragioni di salute e soprattutto di età, rimetteva nelle mie mani il suo mandato di parroco».

Esprimendo la gratitudine per il servizio sacerdotale portato avanti in questo lungo periodo, il vescovo ha annunciato che don Carlo continuerà a vivere nella casa di Alagna: del resto la montagna è sempre stata nel suo cuore, come testimoniano le centinaia di ascese alla Capanna Margherita, il lavoro per il recupero delle cappelle e delle chiesette sparse un po' ovunque sul territorio, l'impegno nel mantenere la grande tradizione dei sacerdoti alpinisti ai quali le montagne valsesiane devono tanto.

Originario di Borgosesia, don Carlo Elgo, leggendario tifoso juventino, è conosciutissimo tra i turisti: in gioventù, prima di seguire la vocazione religiosa, aveva lavorato prima alla Samit e poi come addetto alle pulizie al Cern di Ginevra; due esperienze che talvolta ha richiamato nel corso delle omelie.

Il nome del suo successore sarà reso noto nelle prossime settimane: intanto sarà don Marco Barontini, parroco di Scopello, Mollia e Campertogno ad assumere l’incarico di Amministratore parrocchiale di Alagna e di Riva Valdobbia.