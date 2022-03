A febbraio iniziano i trattamenti anticellulite, snellenti e rimodellanti e segui un regime alimentare adeguato con integratori

Perdere qualche centimetro, rassodare la pelle o cancellare la cellulite sono le promesse che ogni anno ci facciamo al termine della stagione invernale. Si sa che quando fa freddo ci si lascia un po' andare con il cibo perché è più facile avvertire il bisogno di mangiare quantità maggiori di alimenti e, soprattutto più elaborati e ricchi di grassi. Questo perché le basse temperature obbligano il nostro organismo ad un maggior dispendio energetico per garantire una temperatura corporea costante. Naturalmente, oltre al tenersi in forma praticando dell'attività fisica, un valido aiuto ci arriva da alcuni trattamenti anticellulite, snellenti e rimodellanti ed un regime alimentare appropriati.

Obiettivo: intrappolare la cellulite, affinare la silhouette, rassodare la pelle

Con una selezione di nuovi prodotti dimagranti suggeriti dalla Farmacia Cavalieri il percorso per ritornare in forma sarà meno tortuoso. Scopri una selezione di trattamenti snellenti dedicati all'armonia della tua silhouette e alla compattezza della tua pelle. Un prodotto dimagrante permette di combattere visibilmente le curve ostinate e la cellulite. Dì addio alla pelle a buccia d'arancia. A seconda delle tue esigenze, opta per un prodotto anticellulite, snellente rassodante. Scopri ad esempio la crema Somatoline Cosmetic Urto Zone Ribelli.

Un trattamento snellente che agisce sulle adiposità ostinate. Con la sua texture fondente, riduce visibilmente le curve del tuo corpo e migliora l'aspetto della pelle. Certo, starai pensando... se bastasse spalmare di tanto in tanto una crema per cancellare i nostri eccessi, sarebbe più semplice! Per ottimizzare i risultati di un prodotto anticellulite come Somatoline, non dimenticare di applicarlo almeno due volte al giorno per un periodo di quattro settimane. L'ideale è farlo mattina e sera, con l'aiuto di apparecchiature per massaggi anticellulite eseguendo gesti mirati sulle zone interessate tipo movimenti circolari su cosce, interno cosce, fianchi, pancia e glutei fino al completo assorbimento.

Creme rassodanti

Su Shop Farmacia Cavalieri potrai inoltre trovare una vasta gamma di prodotti cosmetici utili a idratare, rassodare e migliorare l’aspetto della pelle del corpo. Ma non è tutto! In questa sezione potrai anche andare alla scoperta di olii, creme, acqua termale, olio spray, balsamo corpo, fluido corpo, creme colorate per gambe, trattamenti idratanti, rassodanti, nutrienti ed antismagliature. Si tratta di prodotti di alta qualità adatti ad ogni tipo di pelle: normale, secca e molto sensibile.

Recupera il tuo dinamismo a fine inverno con gli integratori alimentari

Dopo il periodo invernale, quasi tutti ne usciamo con un calo di forma, stanchezza cronica, appesantiti e una lunga lista di malesseri. Il corpo avendo sofferto per diversi mesi, è importante rinvigorirlo per affrontare al meglio le nuove giornate. Come arrivare là ? Fare il pieno di vitamine e sostanze nutritive può aiutarti a tornare in forma olimpica. Scopri come gli integratori alimentari possono aiutarti in questo. Il magnesio, ad esempio, è coinvolto in oltre 300 processi nel corpo. Svolge un ruolo cruciale nella trasmissione nervosa.

Il suo contributo è fondamentale per preservare la salute, soprattutto nelle donne in gravidanza, negli atleti e negli adolescenti. Puoi soddisfare le tue esigenze dando la priorità ai cereali integrali, alle verdure, ai frutti di mare e ad alcune acque ricche di magnesio nella tua dieta, ma richiede molto sforzo dietetico. Per stare tranquilli, consumare magnesio e ferro con l'aiuto di integratori alimentari è un'ottima soluzione.

Sono ancora più utili quando la loro formula include altri minerali come il calcio. Gli integratori offerti sullo Shop Farmacia Cavalieri possono aiutarti a mantenere la tua salute in modo semplice ed efficace fornendoti i nutrienti e le sostanze di cui il tuo corpo ha bisogno per mantenersi in forma. Sono progettati per essere facilmente assimilati, qualunque sia il tuo stile di vita.