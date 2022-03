Borgosesia accoglie due donne ucraine e i loro figli

In fuga dalla guerra: sono arrivati a Borgosesia i primi ucraini che hanno lasciato la loro nazione sotto attacco. Si tratta di due donne che, insieme ai rispettivi figli, hanno raggiunto la mamma residente nella cittadina valsesiana insieme al marito.

Ad accoglierli, lunedì mattina in Comune, il sindaco Paolo Tiramani e il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, insieme al consigliere ai Servizi Sociali Francesco Nunziata. Le due mamme con i loro bambini, un ragazzino di 11 anni e la sorella quindicenne, e un altro ragazzino di 11 anni, sono fuggite in auto, attraversando l’Ungheria, partendo dalla città di Ivano Frankivsk, dove è stato attaccato dai russi l’aeroporto, che si trova a pochi chilometri dalle loro abitazioni.

«È stato commovente accogliere in Comune queste persone, di grandissima dignità – dice il sindaco Tiramani – non hanno chiesto nulla di materiale, ma solo un’assistenza per avere quanto prima riconosciuto lo status di rifugiati: il mio vice Bonaccio è già al lavoro per fare i documenti, che garantiranno loro un permesso di soggiorno e la protezione internazionale».

Le due donne hanno portato in salvo i figli, mentre i mariti sono rimasti in Ucraina a combattere.

«Sto lavorando a stretto contatto con i servizi sociali – dice il vicesindaco Bonaccio – per gestire l’emergenza: in questo caso, ci siamo immediatamente attivati per attivare nei tempi più brevi possibili l’iter per la richiesta dello status di rifugiati politici, che garantirà a queste persone tutti i diritti e i doveri dei cittadini italiani, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la cittadinanza italiana, come il diritto di voto o la partecipazione ai concorsi pubblici. Intanto siamo pronti anche a offrire altre forme di accoglienza a coloro che arriveranno».