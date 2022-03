La solidarietà vercellese verso l'Ucraina: raccolti farmaci, coperte, prodotti per bambini

Grande generosità dei vercellesi che hanno risposto con sollecitudine all'appello lanciato attraverso i social da Marina Puhachova, dalla figlia Dasha e da altre donne ucraine residenti in città.

In poche ore, in via Vinzaglio al centro estetico “Star bene da Dasha’’ sono arrivati generi igienici di prima necessità (spazzolini, dentifrici, salviette, sapone), medicinali (bende, betadine, antinfiammatori, <wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"></wbr>siringhe, farmaci da banco, antidolorifici), prodotti igienici e vestiti per bambini, coperte, cibi in scatola o a lunga conservazione. Tutto materiale che le donne che hanno avviato la raccolta di aiuti stanno catalogando per spedire, venerdì, in Ucraina.

In città, gestito da Olga Pushkar, mediatrice culturale da molti anni residente a Vercelli, è stato anche attivato un centro di ascolto per raccogliere richieste di ucraini residenti a Vercelli.