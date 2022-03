Cappuccini, Rodari, Verga, Bertinetti e nuova Collodi: il Comune investe sulle scuole

Dalle materne alle mense scolastiche: sono cinque le schede progetto che il Comune di Vercelli ha candidato ai fondi del Pnrr legati alle misure per l'edilizia scolastica, l'efficientamento energetico e la riqualificazione del servizio mensa. Complessivamente si tratta di interventi che superano i 10 milioni di euro destinati a rilanciare l'offerta anche formativa della città.

«Il 2022 è l'anno dei progetti - spiega Massimo Simion, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - il Pnrr ci offre la possibilità di accedere a ingenti risorse e al tempo stesso ci pone vincoli stringenti sui tempi di attuazione degli interventi. Il Comune cerca di non farsi sfuggire nessuna delle opportunità che ci si presentano perché sono l'occasione per cambiare il volto a Vercelli».

Nel pacchetto di delibere relativo alle scuole approvato nei giorni scorsi, ci sono la costruzione della nuova scuola materna Collodi di via Derna per un importo di oltre 2 milioni, la riqualificazione del complesso della Furno al rione Cappuccini e poi ancora interventi alla Bertinetti, alla Rodari e alla Verga.

Di particolare rilievo il progetto di rilancio della scuola d'Infanzia dei Cappuccini, concordato con la direzione dell'istituto Rosa Stampa, con i genitori e con le insegnanti che da quattro anni portano avanti una didattica ispirata all'approccio pedagogico montessoriano.

Per la Furno sono previsti interventi che comprendono la revisione degli spazi interni, l’efficientamento energetico, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento con un nuovo sistema di pannelli radianti a pavimento, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento della copertura in tegole e, sulle parti di edificio di recente realizzazione, la realizzazione di cappotto esterno, ma anche la creare gli spazi per l'apertura di una sezione Primavera per i bambini dai 2 anni e mezzo, consentendo di dare continuità didattica all'offerta formativa. Un investimento importante per il rione che, finora, è rimasto fuori sia dal vecchio bando Periferie che da quelli relativi alla rigenerazione urbana legati al Pnrr.

Per la scuola elementare Bertinetti di via degli Zuavi sono invece previsti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione per un importo complessivo di 2 milioni 340mila euro (678mila 452 sono somme a disposizione dell’amministrazione). Investimento di 4 milioni 475 mila euro per la scuola media Verga di via Trino: i lavori riguardano l'efficientamento energetico, l'adeguamento a tutte le nuove misure previste in materia di risparmio energetico, norme antisismiche, qualità degli spazi per la didattica. Una riqualificazione completa per una delle scuole medi più grandi e frequentate della città.

Nello stesso polo didattico, ma per la scuola elementare Rodari, è prevista la creazione di una nuova ala dedicata ai servizi della mensa scolastica: anche in questo caso si cerca di andare alle esigenze di un istituto molto frequentato e che ha qualche problema di spazio.

L’intenzione è quella di ampliare l'edificio sul lato di via Testi, per ricavare un nuovo refettorio, destinando quello attuale a nuovi spazi per la didattica. Il progetto, in questo caso, prevede un investimento di mezzo milione di euro.

«I progetti sono stati candidati ai bandi per le misure del Pnrr - conclude Simion -. La vera sfida che attende Vercelli, come tutti gli altri Comuni, è poi quella di rispettare scrupolosamente tutte le tempistiche richieste e per questo i nostri uffici stanno lavorando con grande impegno».