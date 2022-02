Lilliput troppo forte per una Mokaor generosa

Troppo forte il Lilliput per la Mokaor.

Contro un'avversaria che ha grandi obiettivi di promozione e che sino ad ora non ha mai perso una gara, le bicciolane pur disputando una gara generosa e a tratti molto positiva, nulla hanno potuto contro le torinesi che anche in casa hanno bissato la vittoria dell’andata. La differenza si è vista soprattutto in attacco dove le padrone di casa hanno buttato a terra molti più palloni.

Non è certo contro questi avversari che la Mokaor, che ha altri propositi rispetto alle torinesi, può avere possibilità di successo, ma sicuramente sarà determinante migliorare le prestazioni contro gli altri rivali di classifica.

Il prossimo turno per la Mokaor è previsto sabato 5 marzo alla Palestra Bertinetti alle ore 17 contro la Pallavolo Montalto Dora.

Le eporediesi sono la quarta forza del torneo, ma all’andata la Mokaor fu sconfitta ai vantaggi solo al tie break. Occorre conquistare punti determinanti per la classifica.

LILLIPUT - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 3-0 (25/21 25/8 25/14)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (8)(K), Fenoglio (2), Lupo Laura (4), Lupo Greta, Borrini(1), Comello (4), Breda, Macellaro (2), Mastronardi (4 ), Avilia (1), Ippolito (2), Mosso L,

ALL: Gherardi, Vigliani