Le pagelle della Pro (contro la Giana Erminio)

RIZZO: 6,5

Incolpevole sui gol, fa un paio di ottime parate, ma sbaglia alcuni rinvii.

MINELLI: 6

Qualche errore, ma stavolta gioca con personalità.

MASI: 5,5

Luci e ombre, un po' come tutta la squadra.

AURILETTIO: 5,5

Due grandi salvataggi, ma quanta sofferenza in marcatura.

CLEMENTE: 5

Parte male, poi gioca meglio, poi di nuovo male. Gli manca la confidenza con il calcio giocato.

VITALE: 5

Tanti, troppi errori. Certo, i rimbalzi folli del campo non lo hanno aiutato.

BELARDINELLI: 6

Parte bene, molto bene. Nella ripresa (forse per i postumi dei problemi fisici) cala.

BRUZZANITI: 6

Gran correre in fascia, poche proiezioni, ma un tiro che avrebbe meritato il gol.

ROLANDO: 5,5

Le azioni più pericolose nel primo tempo partono dalla catena di destra, dove c'è lui. Che è bravo a saltare l'uomo, ma commette alcuni errori di troppo.

PANICO: 5,5

Fondamentale per l'azione del gol, un po' evanescenete per il resto.

COMI: 7

Mezzo voto in più per il gol. Sempre poericoloso in area, sempre un gran combattente.

DELLA MORTE: 6,5

Vivacizza la manovra proprio nel momento di maggior pressione delòla Giana. E non è poco.

GATTO: 6

Fa la punta, pooi viene dirottato in fascia. Fa il suo. Niente “graffi” oggi.

RIZZO: 6

Qualche buona giocata.

CRIALESE: 6

Meglio averlo in campo.

LERDA: 5,5

Delle cinque gare giocate in due settimane, questa è stata forse la prestazione meno convincente. Un punto rosicato, ma pesante. Alla vigilia sapeva che le insidie erano due: la Giuana, che ha alcuni elementi niente male, e il campo... di patate. Campo che infatti ha inciso e non poco sui fraseggi a metà campo. Ma la Pro vista a Gorgonzola è stata poco convincente.