Hijab “vietato" alla giovane della Pro Academy under 19: l'arbitro sospende il match tra le polemiche

Entra in campo, a cinque minuti dalla fine del match, indossando l'Hijab, il velo islamico che copre il capo (lasciando scoperto il volto), così come ha sempre fatto nel corso di tutto il campionato. All'arbitro, però, questa volta non fa bene e, dopo aver intimato alla calciatrice di togliersi il copricapo - e aver ricevuto uno scontato diniego -, sospende l'incontro e manda tutti negli spogliatoi tra le proteste. E' quando successo sabato, nel corso dell'incontro tra la Fc Pro Vercelli femminile under 19 e la Società Accademia Torino, nel corso di un incontro del campionato femminile regionale che ospitato sul campo del Piemonte Sport.

A raccontare l'accaduto è un post pubblicato sulla pagina della Fc Pro Vercelli 1982 in cui la dirigenza esprime solidarietà alla giovane tesserata della Fc Pro Vercelli femminile under 19, Maroua Morchid per quanto avvenuto nel corso dell'incontro La F.C. Pro Vercelli 1892 e condanna fermamente l’episodio.