Mister Sergi Punset e Mattia Verona rinnovano per un anno con Engas Hockey Vercelli

Engas Hockey Vercelli ha rinnovato il contratto per un anno al mister catalano Sergi Punset e al portiere Mattia Verona.

Punset: “Siamo arrivati all’accordo molto velocemente: sto benissimo qui a Vercelli e la società cresce ogni settimana. Davanti a noi c’è un percorso che mi piace e che voglio continuare a percorrere con HV. Ho un ottimo rapporto con i giocatori e credo che abbiamo un margine di crescita grandissimo.” Inevitabile, quindi, un pensiero sulla stagione ventura: “La prima cosa da fare è terminare al meglio questa, chiudendo in fretta la questione salvezza e poi continuando a dare il massimo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, che ringrazio per il loro costante supporto al palazzetto di sabato, come in settimana. In ottica 2023, stiamo già lavorando per creare una squadra competitiva.”

Mattia Verona autore, fra i pali, di prestazioni superbe commenta così il suo rinnovo: “Sono una persona a cui piace più esprimersi attraverso i fatti piuttosto che con le parole… sono contento di fare parte di HV anche per il 2023. Cercherò di dare il massimo sempre, ma la mia speranza è quella ogni anno di far meglio.”

Ancora Sergi Punset, stavolta sull’importante trasferta di domani a Correggio (inizio partita ore 18) : “Dopo la vittoria contro Sarzana abbiamo puntato in alto e dobbiamo continuare. Vincere, indipendentemente dal risultato di Forte dei Marmi, varrebbe il terzo posto in classifica (del girone di andata, trattandosi di un recupero, ndr), cosa che ci renderebbe testa di serie per la Coppa Italia, permettendoci di giocare in casa le prime due partite. Guardando, invece, al quadro della classifica generale, un’affermazione ci permetterebbe di compiere un grandissimo passo in avanti in ottica salvezza. Non sarà, però, una partita semplice: la pista di parquet è pesante e complicata. Dovremo gestire tutto bene, anche considerando che il tempo per preparare la gara è stato poco.” Il mister di HV aggiorna sulla condizione fisica della squadra: “Con il nostro preparatore atletico Mattia Ceresa abbiamo ricalibrato i carichi di lavoro per la nostra situazione attuale. Tranne purtroppo Nico Ojeda, che per ora non sappiamo quando rientrerà, i ragazzi stanno benissimo sia livello a fisico che di carica agonistica e credo si sia già visto mercoledì con il Sarzana con cui abbiamo lottato sino alla fine. Siamo pronti a dare tutto domani”.

Marta Ferretti, che dalla prossima stagione sarà DG di HV, si presenta: “Provengo da Correggio, sono un’imprenditrice e arrivo dal mondo del calcio in cui ho lavorato per dodici anni. Tramite i miei figli ed amici, ho conosciuto dall’esterno l’hockey pista. Osservavo la società da lontano, anche attirata dalla città di Vercelli. Soprattutto, mi è piaciuta la crescita di HV e in particolare ciò che Punset ha portato. Amo le squadre che si pongono e lottano per i loro obiettivi e mettono l’amore per la maglia al primo posto. Poi ci siamo sentiti con la società ed abbiamo avviato questa collaborazione. Sono contenta di esserci”. L’obiettivo per il 2023 di Ferretti è molto chiaro: “Portare HV in Europa”.

Alvise Racioppi, vice presidente: “Punset aveva ricevuto proposte da altre società e lui ha rifiutato per restare a Vercelli, per questo lo ringrazio. Non abbiamo bisogno di grandi nomi, né di persone che vengano qui a dimostrare qualcosa, ma di giocatori attaccati alla maglia come si è visto contro il Sarzana e nelle partite precedenti . Per noi a Vercelli i valori sono ancora importanti: l’hockey vive da tanti anni nel cuore della gente vercellese perché ha sempre vi ha lasciato un segno attraverso il sentimento dei giocatori, oltre che per la loro qualità tecnica”.

Infine, la parola a Luca Giolitto, da tre anni main sponsor di HV con Carrozzerie Del Borgo: “Ho voluto sostenere dall’inizio la società perché a Vercelli l’hockey è uno sport molto vissuto e sentito e perché attirato dalla capacità comunicativa di HV. Mi piace tantissimo l’impegno profuso verso i giovani per promuovere questa disciplina sportiva nelle scuole”.