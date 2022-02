Franco Lerda: «Ci attende una gara insidiosa»

28 partite, 24 punti, penultima in classifica. Ma le cronache della partite della Giana Erminio – che domani ospita la Pro Vercelli – raccontano di una squadra che non molla, che ha perso gare immeritatamente (ma ne ha anche vinte: 2 a 0 alla Juventus Under 23, il 5 febbraio.

Una squadra, insomma, da affrontare come se fosse una delle prime della classe: è questo il messaggio di Franco Lerda durante la consueta conferenza stampa, prima della partenza per la trasferta.

«Per la Pro Vercelli sarà una partita insidiosa. La Giana è una squadra che ha dei valori che non rispecchiano la classifica. E poi c'è da tenere presente il terreno di gioco: dalle immagini, non sembra l'ideale per le nostre caratteristiche» dice il tecnico.

«Questa partita – dice ancora – chiude il cilo di cinque gare ravvicinate. La fatica può farsi sentire, ma spero di chiudere nel migliore dei modi».

Turnover?

«No. Mai preso in considerazione, da quando alleno la Pro Vercelli. In campo vannno undici giocatori più cinque cambi. Tutti sano cosa chiedo e cosa fare in campo».

Situazione infortunati?

«Recupero Emmanuello, ma non ci sranno Bunino e Cristini, che si è fermato durante il riscaldamento di Seregno.»