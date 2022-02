«No alla guerra»: la manifestazione a Parco Kennedy

Manifestazione per dire no alla guerra, sabato mattina, in parco Kennedy. Circa 300 le persone che hanno risposto all'appello di Cgil, Cisl, Uil, Anpi e del mondo del volontariato cattolico e laico per chiedere che tacciano le armi e si torni a dare spazio alla diplomazia e al dialogo. All'appello hanno risposto le istituzioni, la Chiesa Eusebiana e molti comuni cittadini. In piazza anche una delegazione della comunità ucraina vercellese, per lo più donne che da anni lavorano a Vercelli e che vivono ore d'angoscia per i mariti e figli che ora si trovano nelle zone interessate dal conflitto.

Nelle foto di Francesco Ruggiero alcuni momenti della manifestazione.