"No alla guerra": manifestazione in Parco Kennedy, preghiere e digiuno

Appuntamento alle 10,30, in Parco Kennedy, per dire no alla guerra.

Promossa da una vasta rete di sigle - dai sindacati all'Anpi al mondo del volontariato cattolico - la manifestazione in programma sabato mattina vuol tornare a ribadire l'importantanza della Pace, della diplomazia come strumento di risoluzione delle controversie, del rispetto tra i popoli e le persone. All'appuntamento hanno dato l'adesione Cgil, Cisl e Uil, Anpi, Arci, Il Groviglio, LGBT, Migrantes Vercelli, Caritas, Acli, Pd, Emergency, Noi con voi, Articolo 1, Auser, Sinistra italiana, Amnesty Vercelli, Giovani democratici Vercelli, Coordinamento Democrazia Costituzionale Piemonte, Aercigay Rainbow, ATTAC Vercelli, Tam Tam Teatro, Comitato Acqua Bene Comune di Vercelli e tante altre sigle.

Intanto in diversi centri del territorio, come Trino e Varallo, ad esempio, si sono già svolte veglie di preghiere e fiaccolate. «Uniamoci nella preghiera e nel digiuno per invocare la pace» è l'invito dell'arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo che si è rivolto ai fedeli pubblicando un messaggio sul sito della diocesi: «Facendo eco alle accorate parole con le quali papa Francesco si è appellato alle coscienze di tutti, credenti e non credenti, in quest'ora così drammatica, mi unisco all'invito del Santo Padre a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace, incoraggiando in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno».

Dalle 16 alle 17 è inoltre in programma l'adorazione eucaristica con vespri in Duomo e la preghiera per la pace verrà inserita nelle preghiere dei fedeli delle messe festive e prefestive.

Ferma condanna nei confronti dell'uso della violenza e della guerra arriva dalle Università del Piemonte (Torino, Upo, Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e dalla Conferenza dei Rettori: «Ci stiamo attivando per offrire accoglienza a colleghi e colleghe colpiti dal conflitto e per consentire loro di lavorare in un ambiente sicuro e ci stiamo impegnando per sostenere studenti e studentesse vittime della guerra», si legge nelle note congiunte del mondo accademico.

Nella giornata di venerdì il Comune di Borgosesia ha invece espresso la propria disponibilità a ospitare profughi in fuga e contattato i cittadini ucraini residenti nel Comune per offrire disponibilità ed eventuali aiuti alle famiglie.

E, sulla scorta di quanto avvenuto a Vercelli e in altre città italiane, il gruppo consigliare Trino Futura e il Pd trinese auspicano che anche nella cittadina sia possibile votare un ordine del giorno congiunto di condanna alla guerra. «Ci sentiamo pienamente rappresentati dal Presidente Mattarella, che, accendendo la fiaccola della pace, ha dichiarato “in questi giorni è scoppiata la follia della guerra, non possiamo accettare che distrugga quello che i popoli europei sono riusciti a costruire in questi sette decenni di pace», ricordando come in Europa “si è compiuto un grande sforzo per realizzare un mondo che fosse composto di reciproco rispetto, di cooperazione, di ricerca di obiettivi comuni. Questo mondo ha saputo superare la Guerra Fredda, i popoli d’Europa non sono disposti a piegarsi ai principi della forza. Oggi è successo ad uno Stato indipendente come l’Ucraina, ma l’Europa oggi è minacciata". Come gruppo consigliare e come circolo del Partito Democratico invitiamo tutti coloro che potranno a partecipare alle tante manifestazioni per la pace che si stanno svolgendo in molte città d’Italia, a partire da quelle, a noi vicine, di domani mattina a Vercelli e di Casale Monferrato nel pomeriggio».