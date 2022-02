Una foresteria per gli agenti della municipale e i finanzieri

Un appartamento per gli agenti della Municipale e per i Finanzieri che prestano servizio in città: è quanto stabilito dalla Giunta di Borgosesia nella riunione di questa settimana. L’appartamento, di proprietà del Comune di Borgosesia, era a suo tempo già stato messo a disposizione dell’Asl per ospitare i medici specializzandi in tirocinio presso l’ospedale di Borgosesia ed ora viene reso disponibile anche per accogliere i tutori dell’ordine che arrivano da fuori città.

«Ci sono diversi giovani agenti e finanzieri che prestano servizio a Borgosesia e arrivano da fuori – spiegano il sindaco Paolo Tiramani e il suo vice, Fabrizio Bonaccio - e vogliamo offrire loro, a titolo di incentivo ma anche di ringraziamento per il lavoro che svolgono per la nostra città, la possibilità di usufruire dell’appartamento: ovviamente sarà una scelta personale, potranno scegliere di rimanere nella città dove lavorano facendo magari rientro nelle loro rispettive città di provenienza solo nel fine settimana».

L’appartamento si trova al secondo piano dello storico palazzo Castellani, prospiciente la piazza centrale di Borgosesia, posizione molto comoda e gradevole, e si compone di due camere da letto, cucina, bagno e ingresso: «Rendiamo disponibile questo appartamento con la medesima ottica con cui l’abbiamo offerto all’Azienda Sanitaria per ospitare i medici specializzandi nell’ambito di un progetto dell’Asl stessa – dicono Tiramani e Bonaccio – e cioè nell’intento di premiare coloro che lavorano per migliorare i servizi ai nostri cittadini. Come il servizio sanitario, anche l’ordine pubblico è fondamentale per la qualità della vita in città: la Polizia Municipale, come la Guardia di Finanza, in collaborazione con i Carabinieri che già hanno in città la loro Caserma, sono di vitale importanza per garantire la sicurezza dei borgosesiani e di tutto il territorio. Vogliamo offrire loro un simbolo tangibile del nostro apprezzamento».