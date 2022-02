Vercelli - Novara: Cirio in città per la presentazione della superstrada

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, saranno a Vercelli, giovedì 3 marzo alle 12 Vercelli, per la presentazione ufficiale dello studio di fattibilità sulla “Realizzazione della strada extraurbana principale (tipo B) di collegamento tra i capoluoghi di Vercelli e Novara”.

Il collegamento veloce, per il quale il Cipes ha da poco stanziato 50 milioni di euro, è stato oggetto in settimana di alcuni incontri con le amministrazioni locali dei centri tra vercellese e novarese interessati dal passagigo del collegamento. Intanto la Provincia di Vercelli, che ha in capo l'iter di progettazione dell'arteria, sta valutando i tempi e i costi definitivi del progetto che comprende anche la realizzazione di sovrappassi ferroviari, innesti con bretelle stradali esistenti e con il raccordo autostradale.

Per i costi di progettazione la Regione ha stanziato 600mila euro.