Teatro Civico illuminato con i colori della bandiera Ucraina; Borgosesia si attiva per i profughi

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino in fuga dalla guerra. Momenti simbolici e atti concreti di vicinanza ai civili che stanno rischiando la vita a causa dei combattimenti e che, negli scontri, hanno perso casa e talvolta affetti.

Nel pomeriggio, l'Amministrazione Comunale di Vercelli ha deciso di illuminare nella serata di sabato, la facciata del Teatro Civico con i colori della bandiera dell'Ucraina, blu e giallo, in segno di vicinanza e solidarietà. L'assessore alla Protezione civile, Gian Carlo Locarni, si è invece reso disponibile per la raccolta di segnalazioni e richieste di sostegno per i connazionali che si trovino in Ucraina da trasmettere alla Farnesina.

La Chiesa, oltre ai momenti di preghiera organizzati in tutte le parrocchie e all'invito dell'arcivescovo a una giornata di digiuno e preghiera in occasione del Mercoledì delle ceneri, organizza domenica 27 febbraio in cattedrale dalle 16 alle 17, un'ora di Adorazione eucaristica, comprendente anche la liturgia dei Vespri e invita i fedeli della città a partecipare a questo momento di preghiera per la Pace.

A Borgosesia, intanto, si organizza l'accoglienza per donne e bambini in fuga: nella giornata di venerdì l'amministrazione comunale ha contatto il ministero comunicando la propria disponibilità ad accogliere profughi nelle strutture del Comune e, nelle ore successive, al sindaco Paolo Tiramani sono giunte comunicazioni di disponibilità anche da parte di molti privati cittadini.

«Grazie a tutti i borgosesiani – dice Tiramani, rivolgendosi direttamente ai cittadini - come è stato nel momento più duro della pandemia, anche stavolta senza esitare un istante dimostrate la vostra grande generosità e sensibilità nei confronti di chi soffre. Sono fiero di essere il vostro Sindaco!».

Già attivo il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, che sta lavorando, insieme ai Servizi Sociali del Comune, per organizzare l’accoglienza e gestire al meglio l’emergenza.

E anche il filantropo vercellese Carlo Olmo ha annunciato, attraverso i social, l'impegno personale per portare in salvo, in Italia, due gemelline di 9 anni, figlie di una donna ucraina che lavora sul territorio e che si trovano, con la nonna, nella zona di guerra.

Intanto, nella giornata di sabato, è stato deciso il ritiro dell'Italia dalla Coppa del Mondo di spada femminile, in corso a Sochi, in Russia. Dopo l'invasione dell'Ucraina le azzurre - tra le quali la vercellese Chicca Isola, e il maestro Massimo Zenga Germano, membro dello staff tecnico - hanno lasciato la competizione così come hanno fatto le altre squadre europee.