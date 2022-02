Il Pd: «Maggioranza divisa su green pass e poco lungimirante su cavalcavia e Fondazione Viotti»

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel corso del consiglio comunale di ieri abbiamo rivisto in maniera concreta la differenza tra il nostro modo di vedere la politica e quello di un’Amministrazione che si conferma divisa, esclusiva e non lungimirante.

Divisa, perché come ormai di consueto la maggioranza si è spaccata, bocciando insieme alla minoranza il documento presentato da Fratelli d’Italia, nel quale si strumentalizzava un comunicato di Amnesty International per portare avanti una posizione anti green pass. Un documento che, oltre a mancare di rispetto all’associazione, rappresentava l’ennesimo tentativo di dividere la politica tra promotori e oppressori dei diritti, quando semplicemente c’è chi ha deciso di gestire una pandemia seguendo la scienza e chi no.

Esclusiva, perché la maggioranza ha scelto di dare ad un singolo soggetto privato il controllo della neonata Fondazione Viotti per la promozione di attività culturali, escludendo il resto del mondo artistico-culturale cittadino all’interno di un’istituzione che dovrà gestire un tema importante, anche con l’utilizzo di risorse pubbliche, di tutti.

Non lungimirante perché ha confermato tutti i nostri dubbi sulle scelte legate alla gestione del cavalcavia Avogadro, che si è deciso di chiudere e demolire, senza ancora sapere come verrà gestita la viabilità in futuro e senza valutare prima tutte le piste che avrebbero potuto consentire, con uno sguardo appunto lungimirante, di diminuire i disagi ai cittadini e risparmiare risorse pubbliche.

Siamo convinti che Vercelli meriti di meglio e che la nostra città se ne stia rendendo sempre più conto.