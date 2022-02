Truffe online: occhio al phishing che sfrutta il nome dell'Inps

Nuovo tentativo di truffa attraverso phishing che sfrutta il nome dell’Inps. L’istituto nazionale di previdenza sociale ha appena avvisato i suoi utenti che in queste ore stanno circolando false e-mail inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all'Inps.

L’ente previdenziale invita a non aprire i file allegati alla e-mail poiché contengono un virus che si installa nel computer eliminando dati o sottraendo informazioni riservate.

Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.

Per il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli: «L’invito è sempre il medesimo, diffidare da tutte le richieste sospette avanzate online di dati personali e coordinate bancarie. Si tratta in moltissimi casi di nient’altro che truffe.

Ricordiamo ai consumatori che per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza è possibile contattare il Codacons all’indirizzo info@codaconslombardia.it o al recapito 02.29419096 »