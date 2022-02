Lutto per Damiano Rinaldo, poliziotto e volontario

Vercelli dice addio a Damiano Rinaldo, sovrintendente capo della Polizia di Stato Rolando, in pensione da qualche anno, e volontario di Insieme. Aveva 65 anni ed è deceduto a Gattinara, lasciando un grande vuoto tra i moltissimi amici che lo conoscevano e apprezzavano.

Pugliese di origine, Rinaldo era arrivato in città per lavorare in Questura e vi era rimasto svolgendo la sua carriera tra le Volanti e gli uffici di via San Cristoforo: moltissimi i vercellesi che lo hanno conosciuto nel corso degli anni e conservano il ricordo di «un ragazzone veramente buono bravo e simpatico» con il quale scambiare qualche chiacchiera, un tutore dell'ordine al quale rivolgersi per un consiglio, attento alle persone e alle piccole cose di ogni giorno. Dopo la pensione si era avvicinato all'associazione Insieme, svolgendo attività di accompagnamento dei malati negli ospedali per visite e terapie.

Damiano Rinaldo lascia la moglie Emanuela, il figlio Gabriele, il fratello, la sorella, i cognati: tutti loro stanno ricevendo commosse attestazioni di affetto e cordoglio. I funerali saranno celebrati lunedì alle 10,30 in Duomo, mentre il rosario viene recitato domenica alle 17 nella Casa Funeraria Vercelli di Caresanablot.