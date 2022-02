Furto al distributore di benzina e tentato furto nel negozi di bici: arrestato un 26enne

Era sottoposto all'obbligo di firma dopo l'arresto in flagranza di reato, avvenuto un anno e mezzo fa, con l'accusa di essere responsabile di furti e danneggiamenti commessi a ripetizione sulle automobili parcheggiate nel centro cittadino, alle quali infrangeva i finestrini per rubare quanto trovato all’interno. Ma, nonostante la misura cautelare, si sarebbe macchiato anche di altri più recenti reati.

E così, martedì mattina, la Polizia di Stato, all’esito di una indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile ha tratto in arresto un 26enne vercellese in esecuzione all’ordinanza di arresti domiciliari su richiesta della Procura della Repubblica che lo ritiene responsabile di alcuni furti aggravati commessi a Vercelli. Il giovane, negli ultimi giorni di gennaio, si sarebbe infatti reso responsabile di un altro furto commesso ai danni di un distributore di carburanti e di un tentato furto ad un negozio di biciclette e ciclomotori di corso Prestinari.

Gli indizi di colpevolezza raccolti da parte della Squadra Mobile hanno così portato il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vercelli a emettere, su richiesta della Procura, la misura cautelare di arresti domiciliari.

Il 26enne era per altro noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti e il perdurare del suo comportamento ha portato all'aggravamento della misura.