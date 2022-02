La Valsesia a secco d'acqua: si rischiano interruzioni del servizio

La Valsesia è a corto di acqua: la prolungata siccità - di fatto non piove dallo scorso 8 dicembre - e le temperature rigide dell'inverno stanno mandando in crisi il sistema di erogazione dell'acqua potabile gestito dal Cordar Valsesia.

Così, dopo le ordinanze con le quali i sindaci del territorio chiedono ai cittadini di non sprecare l'acqua e vietano. l'utilizzo per scopi che non siano alimentari e igienici, è lo stesso Cordar ad annunciare possibili imminenti disagi.

In una lettera firmata dal presidente Paolo Croso e dal direttore Paolo Cavagliano, si rileva come «La perdurante assenza di precipitazioni, a fronte della quale è già stata richiesta ai Comuni serviti l’emissione di ordinanza di limitazione dei consumi idrici, sta causando una costante e continua diminuzione delle riserve idriche e sta determinando gravi difficoltà a garantire il regolare servizio di acquedotto».

Così, anche a fronte di un meteo che non prevede precipitazioni, almeno nell'immediato, il Cordar annuncia che «nei prossimi giorni si potranno verificare interruzioni del servizio in ragione delle cause di forza maggiore sopra citate. Invita quindi l’utenza a limitare l’utilizzo della risorsa idrica per gli scopi essenziali, evitando qualsiasi spreco».

Una segnalazione che i sindaci valsesiani hanno già ripreso e trasmesso a tutti i propri cittadini: nei prossimi giorni Unione Montana, Cordar e centri del territorio faranno anche il punto della situazione prevedendo un piano di interventi per arginare la situazione di difficoltà.