“Caligola underdog/upset”: al Civico la Compagni Teatro del Carretto di Lucca

Settimo spettacolo della stagione “Empátheia - 2021-2002” di Officina Anacoleti che ritorna sul palcoscenico del Teatro Civico ospitando domenica 27 febbraio alle ore 21 “Caligola underdog/upset”.

La storica compagnia di respiro internazionale Teatro del Carretto di Lucca, propone la sua ultima produzione liberamente ispirata al testo di Camus. Come Caligola voleva “semplicemente” la luna, anche al giorno d'oggi le nuove generazioni si scontrano con un mondo assurdo, nel quale devono conquistare il loro diritto di esistere e di emergere, a partire da un contesto a loro completamente sfavorevole. Devono combattere come se fossero su un ring, e, per continuare in questa metafora, come un pugile dato per sfavorito (underdog) a volte riescono con determinazione e follia a ribaltare i pronostici (upset).

E’ dal desiderio di Ian Gualdani di confrontarsi con un Caligola lontano dall'essere “solo” l'imperatore folle, che nasce questa messa in scena. Nello sguardo del regista Jonathan Bertolai assume i contorni di uno spazio mentale amplificato, nel quale questo Caligola fluttua: il pubblico assiste infatti ad una rapsodia di dialoghi interiori, un dipanarsi dei pensieri del protagonista che trovano la loro trasposizione visiva nella mimica dell’attore. In scena Gualdani dà vita ad un dramma percepito dallo spettatore attraverso dialoghi interiori e gestualità ed è, al contempo, la voce dei vari cortigiani. La ricerca dell’impossibile segna l’inizio e la fine di questa rappresentazione. Solitudine e assurdo sono temi costanti della poetica di Camus che ne fanno un autore di indiscussa attualità e il Caligola, nelle sue diverse versioni, è la dimostrazione del suo attaccamento a questo dramma che non è una tragedia storica, ma esistenziale. Memorabile il caso di Carmelo Bene che riesce a ottenere da Camus i diritti di rappresentare la sua opera, diritti negati ad altri. È il 1959: l’esordiente Bene è uno sconosciuto 22enne che debutta al Teatro delle Arti di Roma. Anche Gualdani è giovane, come l’imperatore, come Bene, e per questo adatto a indagare un mondo di fragilità, disagi esistenziali, paura del futuro, in lotta – la metafora del ring nel titolo – per conquistare il diritto di esistere. Gualdani dà voce, ma soprattutto corpo, al non senso della vita. Dal lutto per la prematura morte di Drusilla, amatissima sorella-amante, prende il via un percorso distruttivo e autodistruttivo, quello di una mente malata in cui coesistono, alternate, logica e follia. Caligola è accecato dall’odio e dal rancore verso l’ingiustizia di un mondo governato dal caso, dove gli dei non esistono, perché «gli uomini muoiono e non sono felici». Un mondo assurdo a cui Caligola cerca disperatamente di ribellarsi. Per cui uccide cortigiani e si farà uccidere, consapevole, dai congiurati, perché questa resta per Camus la «tragedia dell’intelligenza». Gualdani è un Caligola tormentato in uno spazio bianco accecante, tra voci registrate e monitor che ripropongono il disordine mentale di un uomo senza più connotazioni temporali che ha un fortissimo impatto sul pubblico e lo sconvolge.

I Biglietti (intero 15 euro, ridotto 10,00) sono in prevendita online www.vivaticket.com o possono essere acquistati in biglietteria dalle ore 20 la sera dello spettacolo. Si ricorda che è necessario esibire il proprio green pass all’ingresso del Teatro ed indossare in sala la mascherina Ffp2.