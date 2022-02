Invasione dell'Ucraina: la condanna unanime del Consiglio comunale

Voto unanime di condanna, da partre del Consiglio Comunale di Vercelli, nei confronti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il documento, presentato d'urgenza, è stato discusso per iniziativa dei consiglieri comunali del Pd che lo hanno presentato in apertura di seduta.

Tutti contrari alla guerra e all'aggressione dell'Ucraina, gli interventi che si sono susseguiti nel corso della discussione: molti dei consiglieri presenti si sono anche fatti portavoce della grande preoccupazione dei cittadini ucraini che vivono a Vercelli e che, in patria, hanno lasciato famiglie e figli.

L'atto deliberato dal Consiglio comunale e illustrato dal capogruppo Pd Alberto Fragapane, esprime «la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa» e chiede «al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla Nato, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere».

Infine il Consiglio comunale si «impegna a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli».