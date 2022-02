"Essenze di donna": visite a tema al Museo Leone e al Mac

In occasione della festa della donna martedì 8 marzo torna l’appuntamento con Essenze di donna. Una sera in rosa al Museo Leone per festeggiare tutte le amiche del Museo. Tutte le donne, ma non solo, sono invitate a scoprire il lato rosa e divino di alcune opere di Palazzo Langosco attraverso una visita guidata condotta dallo staff femminile, Federica Bertoni e Francesca Rebajoli. Bellissime, scaltre, innamorate o vendicatrici, anche le dee dell’Olimpo rispecchiavano sentimenti, desideri e situazioni concrete delle donne vere. Ovviamente i mariti, fidanzati, compagni e figli sono ben accetti.

Sono previsti turni di visita alle ore 17, 18 e 19 e 20 con ingresso da via Leone, 19.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando al 3483272584: per le donne la tariffa d’ingresso sarà ridotta (7 euro), per tutti gli altri 9 euro.

E anche il Mac - Museo Archeologico della Città di Vercelli, vuole dedicare un momento speciale a tutte le donne che a partire da martedì 8 fino a sabato 12 marzo si presenteranno in museo alle ore 16,30 (sono ben accetti anche mariti, figli…). Come? Con una speciale visita guidata a tema dal titolo “I volti della donna romana” curata da Chiara Bizjak, volontaria del Servizio Civile 2021-22.

A differenza della visita del Museo Leone per quella del Mac Non è necessaria la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi in biglietteria qualche minuto prima delle ore 16,30.

La visita è compresa nel biglietto di ingresso. Per l’occasione la tariffa sarà RIDOTTA per le donne.

Info: tel. 0161.649306; macvercelli@gmail.com

Si ricorda che l’accesso in entrambi i Musei è consentito solamente con Green Pass rafforzato in corso di validità, ad esclusione dei soggetti di età inferiore ai 12 anni e di persone esenti.