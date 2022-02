Importante vittoria di Engas Hockey Vercelli: battuto il Sarzana per 3-0

Engas Hockey Vercelli batte Gamma Innovation Sarzana per 3-0, nel recupero della dodicesima giornata di campionato di Serie A1, rinviata per via della quarta ondata di Covid.

Risultato importante, conseguito con solidità d’insieme. Partita dai ritmi alti, con la maggior parte del primo tempo trascorso a reti inviolate. HV, però, riesce a portarsi in vantaggio e a raddoppiare, resistendo, specie in apertura di seconda frazione, alla pressione prolungata del Sarzana. Con cinismo, Brusa annichilisce gli ospiti con il 3-0 proprio nella fase in cui stavano producendo più gioco e possesso. Menzione d’onore per un superlativo, monumentale, Mattia Verona: un muro, letteralmente. Non a caso, i giocatori al termine dell’incontro festeggiano buttandosi sul loro portiere.

Uno sguardo alla classifica: HV occupa ora il sesto posto a 29 punti. Prossimo appuntamento per Engas Hockey Vercelli: il recupero della tredicesima giornata, questa domenica (27 febbraio) contro Correggio, in trasferta, alle ore 18.

Primo tempo: le fasi iniziali del match vedono conclusioni di Zucchetti per l’Engas e Pol per il Sarzana. Moyano su contropiede viene steso in area, ma gli arbitri ritengono non sia necessario alcun provvedimento. A seguire, lo stesso argentino tira di poco a lato di Corona; immediata arriva la replica del Sarzana con Rossi, ma Verona para. Poi, tiro di Joan Galbas Pedrol, il cui rimpallo su Verona termina sulla stecca del fratello Pol, l’estremo difensore vercellese risponde con reattività. Ancora una volta, pericoloso Joan che ruba palla a Tataranni nella propria area e affonda in quella vercellese, trovando Verona a chiudere. A rendere il livello di combattività della gara, basta il conto dei falli nei primi dieci minuti di gioco: 4-1, con gli ospiti a commetterne di più. Dopo il primo time out della partita (chiamato dall’Engas), Maniero tira forte, ma centrale. Pol porta percolo, ma Verona sventa. Su immediato cambio di fronte, in contropiede, Moyano non riesce ad infilare Corona. Entrano Brusa e Mattugini per Moyano e Maniero. In una fase confusa in area piemontese, Verona legge bene una situazione intricata, salvando su Najera. Al sedicesimo, su contropiede, la partita si blocca con Mattugini a realizzare da media distanza. Circa un minuto dopo, bella combinazione sempre di Mattugini con Brusa. A seguire, Verona para su Joan Galbas Pedrol. Grande occasione per il Sarzana con Najera a cogliere una traversa sotto rete. Trascorrono soli pochi secondi e ai liguri viene assegnato un rigore per un’irregolarità del Vercelli. Pol si incarica della trasformazione, ma coglie il palo. Al ventiduesimo, HV raddoppia con un gran gol di Matteo Zucchetti da oltre metà campo: un siluro che fulmina Corona e vale il 2-0. Maniero poco dopo va appena largo nell’angolino destro della porta del Sarzana. Si va a riposo sul 2-0.

Secondo tempo : si inizia con un’occasione ligure sulla stecca di Najera. Sempre il numero 7 del Sarzana realizza un bel tiro, a cui Verona si oppone in tuffo. Il Sarzana è in pressing costante e lo dimostra anche con un’iniziativa di Joan Galbas Pedrol. Rossi ci prova da distante, Verona para. Gli ospiti continuano a produrre il massimo sforzo, mantenendo possesso ed iniziativa per minuti interi. Altra conclusione insidiosissima dei liguri con Pol Galbras Pedrol a che scocca un tracciante dalla destra, ma Verona è magistrale ancora una volta. HV dimostra grande cinismo: Matteo Brusa ruba pallina, si invola, cerca la sua “mattonella” e scocca un tiro superbo che trafigge Corona. Un’azione di classe per il 3-0. Poco dopo, Verona ancora encomiabile in allungo. A seguire, il Sarzana commette il proprio decimo fallo di squadra: capitan Tataranni batte il tiro ad uno, ma manca la rete. Difficile trovare ulteriori aggettivi per Verona che nega una rete a De Rinaldis che a tutti pareva fatta, tanto che i giocatori del Sarzana stavano esultando. Poi, occasioni a tu per tu con Corona per Tataranni e Sisti. Il Sarzana prova ancora a portare pressione, Joan ha una chance cristallina, ma Verona chiude. Bella azione di Brusa, poi di De Rinaldis, ma il risultato non si muove. Quasi al termine di incontro, Brusa passa a Tataranni che non conclude. Altre occasioni anche per Moyano e ancora per il capitano dei piemontesi. Finisce 3-0.

TABELLINO

Engas Hockey Vercelli: Verona fra i pali, Tataranni (C), Maniero, Moyano, Zucchetti, Brusa, Mattugini, Sisti, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset Gamma Innovation Sarzana: Corona (C) in porta, Pol Galbas Pedrol, Joan Galbas Pedrol, Najera Baillon, De Rinaldis, Rossi, Borsi, Cardella, Bianchi. Allenatore : Mirko Bertolucci

Arbitri : Filippo Fronte, Sergio Nicoletti