Seregno-Pro Vercelli 1-2 (Il "graffio" del Gatto)

Meglio il Seregno nel primo tempo, che giustamente chiude in vantaggio; ma la Pro della ripresa è tutta un'altra storia. Da segnalare due grandi interventi di Rizzo e il gol di Gatto: un “graffio” d'autore. E la Pro (anche con Nardecchia in panchina al posto di Lerda) vola.

Seregno-Pro Vercelli 1-2

Marcatori: Dell'Agnello (S) al 23'; Panico (Pvc) al 65'; Gatto (Pvc) al 72'.

SEREGNO: Tozzo; Uyi, Galeotafiore, Rossi; Gemignani, Iurato (Bartolotta dal 56'), Jimenez (Invernizzi dal 51'), Marino, Balzano; Dell’Agnello (Signorile dal 68'), Cocco (Alba dal 56'). A disposizione: Lupu, Mandorlini, Signorile, Cortesi, Aga, Solcia, Raggio Garibaldi, Bartolotta, Alba, Invernizzi, Pani, Cerbara. All. Mariani.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Minelli, Masi, Auriletto, Minelli; Iezzi (Bruzzaniti dal 48'), Belardinelli (Jocic dal 79'), Louati (Vitale dal 48'), Crialese (Rolando dal 57'); Della Morte (Panico dal 48'), Comi, Gatto. A disposizione: Gelmi, Rendic, Rolando, Emmanuello, Vitale, Jocic, Clemente, Luca Rizzo, Secondo, Bruzzaniti, Panico. All. Nardecchia.







Arbitra Nicolini sezione di Brescia

Ammoniti: Comi, Belardinelli, Masi della Pro Vercelli; Marino e Dell'Agnello del Seregno.

Espulso Marino per doppia ammonizione al 90'.

PRIMO TEMPO

Punizione di Cocco, prima (bella) parata di Rizzo, che neutralizza in tuffo, alla sua destra. È il 6'.

Cross di Gatto (10'), intervento di Marino che, cadendo, tocca col braccio, l'arbitro dice di proseguire.

Leggera supremazia della Pro.

Seregno in vantaggio. Marino, grande imbucata per Dell'Agnello che trafigge in diagonale Rizzo. È il minuto 23.

Batti e ribatti in area della Pro, palla a Jimenez, tiro, respinge con i pugni Rizzo.

Alla mezz'ora, tre tiri sullo specchio della porta – gol compreso – del Seregno; Pro Vercelli mai pericolosa.

Della Morte su punizione pennella per la testa di Belardinelli che non impatta sul pallone, al 32'.

Rimessa laterale, al volo Louati mette in mezzo, piattone di Comi, para facile Tozzo.

Cross di Della Morte dalla destra, Comi colpisce male, palla sulle mani del portiere Tozzo, al 38'.

Ammonizione bizzarra a Comi. Punizione in disimpegno difensivo del Seregno, c'è un tocco, Comi s'impossessa della sfera, ma il gioco non era ripartito.

Gatto in area, tiro sgraziato, palla sul fondo. Al 45'.

SECONDO TEMPO

Nardecchia (vice di Lerda) fa entrare Panico, Bruzzaniti e Vitale; escono Della Morte (che non ha giocato male), Iezzi e Louati.

Giusto il cambio: Vitale può dettare le geometrie che son mancate nel primo tempo.

Panico abbattuto, punizione di Gatto, testa di Masi, alto.

Altro cambio (57) nella Pro: dentro Rolando, esce Crialese. Con Gatto che quindi arretra a centrocampo.

Ancora mezz'ora.

Tiro senza pretese di Panico, para Tozzo, siamo al 62'.

Bartolotta da fuori cerca di soprendere Rizzo con un tiro a spiovere: grande parata del portiere della Pro.

E poi pari della Pro. Grande ripartenza con Rolando chs serve Panico. L'attaccante avanza e trafigge Tozzo: 1 a 1. è il minuto 65.

Dal possibile 2 a 0 per i padroni di casa al pari, tutto in pochi secondi.

Cross di Gatto, testa di Comi, fuori.

Grande azione di Max Gatto. Parte dalla destra, si accentra, salta un avversario, poi un secondo, quindi, in area, evita di farsi ancipare e sferra il destro vincente: 2 a 1 per la Pro grazie a un gol di rara bellezza. Siamo al 72'.

Un'altra Pro quella della ripresa; azzeccati i cambi.

Signorile esntra in area con uno slalon, grande parate di Rizzo, al 78'.

Problemi per Belardinelli. Che esce. Dentro Jocic.

Niente male anche i subentrati del Seregno, Bartolotta e Signorile, giovane e sgusciante attaccante.

Un minuto al termine più recupero.

Secondo giallo per Marino al 90': espulso.

Sei di recupero.

Uno al termine.