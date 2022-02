Seregno in vantaggio dopo 45 minuti

Pro Vercelli poco convincente, e Seregno giustamente in vantaggio dopo 45'.

Male un po' tutti i reparti.

Seregno-Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Dell'Agnello (S) al 23';

SEREGNO: Tozzo; Uyi, Galeotafiore, Rossi; Gemignani, Iurato, Jimenez, Marino, Balzano; Dell’Agnello, Cocco. A disposizione: Lupu, Mandorlini, Signorile, Cortesi, Aga, Solcia, Raggio Garibaldi, Bartolotta, Alba, Invernizzi, Pani, Cerbara. All. Mariani.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Minelli, Masi, Auriletto, Minelli; Iezzi, Belardinelli, Louati, Crialese; Della Morte, Comi, Gatto. A disposizione: Gelmi, Rendic, Rolando, Emmanuello, Vitale, Jocic, Clemente, Luca Rizzo, Secondo, Bruzzaniti, Panico. All. Nardecchia.







Arbitra Nicolini sezione di Brescia

Ammoniti: Comi della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

Punizione di Cocco, prima (bella) parata di Rizzo, che neutralizza in tuffo, alla sua destra. È il 6'.

Cross di Gatto (10'), intervento di Marino che, cadendo, tocca col braccio, l'arbitro dice di proseguire.

Leggera supremazia della Pro.

Seregno in vantaggio. Marino, grande imbucata per Dell'Agnello che trafigge in diagonale Rizzo. È il minuto 23.

Batti e ribatti in area della Pro, palla a Jimenez, tiro, respinge con i pugni Rizzo.

Alla mezz'ora, tre tiri sullo specchio della porta – gol compreso – del Seregno; Pro Vercelli mai pericolosa.

Della Morte su punizione pennella per la testa di Belardinelli che non impatta sul pallone, al 32'.

Rimessa laterale, al volo Louati mette in mezzo, piattone di Comi, para facile Tozzo.

Cross di Della Morte dalla destra, Comi colpisce male, palla sulle mani del portiere Tozzo, al 38'.

Ammonizione bizzarra a Comi. Punizione in disimpegno difensivo del Seregno, c'è un tocco, Comi s'impossessa della sfera, ma il gioco non era ripartito.

Gatto in area, tiro sgraziato, palla sul fondo. Al 45'.