Pro Vercelli: in campo la stessa squadra che ha pareggiato con il Renate?

Calcio giocato e calcio fuori dal campo, con riferimento alla squalifica di Lerda e alle plus valenze.

Cominciamo col calcio giocato.

Lerda, oggi a Seregno, recupera Emmanuello, che però difficilmente giocherà. Molto probabile che il tecnico riproponga pari pari la formazione che ha pareggiato contro il Renate, con i tre punti fermi della difesa (Auriletto, Masi, Cristini) davanti a Matteo Rizzo (ma prima o poi potremmo vedere esordire anche il promettente neo acquisto Gelmi), con Bruzzaniti e Crialese sulla fasce (Gatto e Iezzi pronti a subentrare); in mediana dovrebbe esserci la riconferma del giovanissimo Louati con Vitale. I problemi son davanti. Della Morte e Panico dietro a Comi, che è l'unico centravanti a disposizione del tecnico. L'unica punta a sua disposizione è infatti Rolando, che svaria e che all'occorrenza potrebbe giocare da falso nueve (successe l'anno scorso con Modesto, un paio di volte, e Rolando se la cavò egregiamente). Chiaro che il recupero di Bunino diventa fondamentale.

Probabile formazione (con il consueto e colladato 3-4-2-1 che in fase di non possesso diventa difesa a 4 con Crialese che si abbassa).

Rizzo; Auriletto, Masi, Cristini; Bruzzaniti, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Panico; Comi.

Sul caso Lerda e sulla plasvalenze ecco i due comunicati della Società.

La F.C. Pro Vercelli 1892, preso atto del comunicato del Giudice Sportivo con cui veniva inflitta al mister Franco Lerda la squalifica fino al 28.04 p.v., in attesa di ricevere copia degli atti richiesti, ci tiene preliminarmente ad evidenziare che il proprio allenatore ha tra i propri valori quello del rispetto del prossimo, a prescindere dalla nazionalità, religione o sesso di appartenenza.

Ciò detto, sicuri che si possa far chiarezza sulla reale condotta del Mister ( che in nessun modo aveva intenzione di utilizzare termini discriminatori nei confronti di un giocatore), la società F.C. Pro Vercelli 1892 ed i propri tesserati condannano ogni eventuale tipo di comportamento di natura razzista evidenziando i valori di uguaglianza, rispetto ed inclusione che hanno sempre contraddistinto il nostro Club dentro e fuori dal campo.

In ogni caso, se qualsiasi terminologia utilizzata dovesse essere stata mal interpretata, ci teniamo a porgere le scuse al calciatore ed alla società Renate Calcio.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ricevuto inaspettatamente la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale presso la F.I.G.C. riguardo la valutazione degli effetti di un trasferimento con la Juventus F.C. dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C..

La Società conta, formulando le proprie difese nei termini previsti dalla normativa federale, di poter al più presto dimostrare la correttezza e la trasparenza delle proprie azioni.