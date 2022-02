Panico: «Sono contento per tutto, il lavoro paga sempre»

A commentare la gara, a margine della vittoria contro il Seregno, è stato Mister Nardecchia. Partita difficile contro una squadra che ha lottato fino all’ultimo minuto, come commenta la gara?: «La partita era molto dura e sporca, fatta di seconde palle. Loro la impostano in questa maniera, sono rognosi ed hanno dato filo da torcere a tutti. Hanno lottato, nel primo tempo hanno spezzettato molto la gara e ci hanno dato poco ritmo. Siamo andati sotto, nel secondo tempo invece abbiamo dettato i ritmi e siamo venuti fuori: il risultato è giusto».

Altra grande prestazione di Rizzo, il primo gol? Sono contento, Rizzo sta facendo una grande stagione: siamo contenti del gol di Panico, se lo meritava. Sono e siamo contenti di tutti, tutti hanno fatto la differenza. Siamo davvero molto contenti.

Ora pochi giorni e poi si torna in campo?: «Certo, abbiamo poco da festeggiare».

È stato anche l’eroe di giornata Giuseppe Panico a dire la sua ed a commentare l’emozione del primo gol con la maglia della Pro Vercelli: «Sono molto felice per questa vittoria, era un campo difficile. Siamo stati uniti ed abbiamo vinto tutti insieme. Siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Sono molto felice per il mio gol, il primo con questa maglia. Ma sono più felice per i tre punti».

Una dedica?: «Voglio dedicare questo gol a tutti quelli che mi sono stati vicino nei momenti difficili, sono contento perché il lavoro paga sempre».

Pochi giorni per recuperare?: «Domenica abbiamo un’altra partita difficile in un campo tosto, da domani ci prepareremo bene per la partita».