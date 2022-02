Le pagelle della Pro vista a Seregno

RIZZO: 8

Gara perfetta, con due due grandi parate. La Pro ha un grande portiere.

AURILETTO: 6,5

Insieme a Masi, si fa cogliere impreparato nell'occasione del gol avversario, ma poi si riscatta.

MASI: 6,5

C'è l'ombra del gol subito, ma poi gioca una grande ripresa.

MINELLI: 6,5

Una buona partita. Deve però crescere in autorevolezza.

IEZZI: 6

Gioca quando tutta la Pro è in bambola (perché la miglior Pro si è vista nell'ultima mezz'ora). E fa il suo dovere, soprattutto in difesa.



LOUATI: 6

In coppia con Belardinelli combina poco. Stesso discorso fatto per Iezzi.

BELARDINELLI: 6

Ha fisicità, è forte nel gioco aereo, ma nel primo tempo il centrocampo della Pro soffre, e lui, appunto, è in sofferenza. Meglio nella ripresa.



CRIALESE: 6

Nel primo tempo è uno dei pochi a tenere e farsi vedere. Il cambio con Gatto (a scalare con fascia) è stato più che altro tattico.

GATTO: 7,5

Come punta fa quello che può, quando viene dirottato sulla fascia fa l'esterno e un gol... da punta. Un grande gol. Uno dei più belli dell'anno.

DELLA MORTE: 6,5

Le uniche azioni pericolose del primo tempo nascono dal suo sinistro tagliente.

COMI: 6,5

Buona prestazione. Lotta e corre per 96 minuti.

PANICO: 7,5

C'era una volta Zerbin, ora c'è lui. Un grande acquisto di Casella. Quando Lerda lo ha impiegato non ha mai tradito le aspettative. Segna un gol importante. Speriamo che ne seguano altri.

VITALE: 7

Con lui in campo aumentano le geometrie e i fraseggi.

BRUZZANITI: 6,5

Stantuffo sulla fascia: la sua freschezza si fa sentire.

ROLANDO: 6,5

Suo l'assist per il gol di Panico; prezioso nella fase finale, a tener palla.

JOCIC: 6,5



LERDA (squalificato): 8

E' riuscito a mantenere alta la tensione del gruppo, nonostante le gare ravvicinate e la grana della squalifica.

La squadra lo segue, la squadra è in crescendo. Più di così....