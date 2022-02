Incidente a catena in Superstrada, un ferito in ospedale e lunghe code FOTO

Incidente a catena in Superstrada. Poco prima dell’uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato, due mezzi sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale: si tratta di un automezzo e un furgone che si sono scontrati per cause da accertare.

Dalle prime informazioni raccolte, ci sarebbe un ferito, trasportato in Pronto Soccorso dal 118 per le cure del caso. Il fatto si è verificato intorno alle 7.30 di questa mattina, 23 febbraio.

Negli stessi istanti, un’altra auto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente, in prossimità dell’altro. Il traffico ha subito inevitabilmente rallentamenti e l’entrata di Biella verso Cossato è stata momentaneamente chiusa al traffico dalla Polizia locale di Biella, fino alla rimozione dei veicoli.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Vigliano per i rilievi del caso.