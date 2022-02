Breme, auto della Posta capotta un un fosso: ferito un 25enne

Stava percorrendo la provinciale 194 tra Breme e Candia a bordo di una Fiat Panda in servizio a Poste Italiane, quando improvvisamente il conducente del mezzo, un ragazzo di 25 anni è uscito di strada finendo per ribaltarsi in un fosso adiacente alla sede stradale.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Rossa di Mede e un'automedica, coadiuvata dai Vigili del fuoco di Robbio. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale civile di Vigevano.

Nell'uscita dalla carreggiata l'auto ha tranciato alcuni cavi della Telecom che verranno ripristinati già nelle prossime ore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso.