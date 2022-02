Igea per le donne: prevenzione e salute... non solo l'8 Marzo

Igea Prevenzione Salute Vita organizza, in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna, una giornata di visite di prevenzione, che verranno effettuate, a partire dalle ore 16 nei Poliambulatori al primo piano dell'ospedale di Borgosesia (c/o Poliambulatori al primo piano) e all’ambulatorio dell’Associazione Igea sito in Varallo, presso Villa Barbara (accesso da via Durio). Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Asl Vercelli.

L’équipe di medici specialisti che hanno offerto la loro consulenza qualificata a titolo gratuito comprende Chiara Guglielmetti, otorinolaringoiatra, Marcello Zago, senologia, Gisella Martinotti, ginecologia, Nicoletta Pinna, patologie della tiroide, Luca Gattoni, patologie del colon, Dario Bono, chirurgia generale. Grazie a questi specialisti che, al di fuori dell’orario di servizio, si mettono a disposizione delle donne, anche per rispondere alle loro domande e offrire una possibilità di confronto diretto, Igea prosegue la sua missione di prevenzione sul territorio.

Per prenotazioni telefonare ai numeri: 0163-24870 o 333-8022282 dalle ore 10 alle ore 12 o dalle ore 15 alle ore 17.

Tutte le visite sono ad offerta libera: l’Associazione Igea utilizzerà tutte le offerte raccolte per attivare altri progetti di prevenzione sociale. Per accedere agli ambulatori sono obbligatori green pass e mascherina.