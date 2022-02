Via libera al piano per la sanità territoriale: nel vercellese investimenti per 14,4 milioni di euro

In via Crosa verrà realizzata una delle case di comunità

«Compiamo un passo storico sulla strada del rafforzamento dell’assistenza sanitaria di prossimità sull’intero territorio piemontese». Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, esprime soddisfazione per il voto del Consiglio regionale che approva il nuovo piano regionale delle strutture sanitarie di prossimità.

Per il vercellese sono investimenti di grande rilevanza che comprendono due ospedali di Comunità, uno a Gattinara realizzato dall'Asl Vercelli, e uno a Crescentino realizzato dall'Asl Torino 4; 5 Case di comunità, a Vercelli in via Crosa, Santhià, Varallo dell’Asl di Vercelli, e Trino, per l'Asl di Casale, oltre alle centrali operative di Vercelli e Serravalle: un investimento complessivo di 14,4 milioni di euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.

«Attraverso l’approvazione del piano di realizzazione delle strutture sanitarie intermedie - aggiunge Icardi - promuoviamo un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisce il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio e viceversa. Abbiamo voluto rimediare ai tagli operati dal Governo centrale trovando risorse alternative per finanziare la realizzazione delle 9 Case di comunità e dei 2 Ospedali di comunità rimasti esclusi dal Pnrr, proprio per rendere il più possibile diffusa la rete delle nuove strutture di prossimità. Per la prima volta dal 2014, dopo tanti ridimensionamenti degli ospedali, il Piemonte torna a incrementare i posti letto del Servizio sanitario regionale, con un investimento complessivo di 214 milioni di euro per circa un migliaio di posti letto, cogliendo al meglio un’opportunità senza precedenti».

Complessivamente, in Piemonte, verranno realizzate 91 Case di comunità, 29 Ospedali di comunità e 43 Centrali operative territoriali, per 214 milioni di euro di investimento complessivo, tra finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e altri finanziamenti.

Rispetto alla proposta della Giunta, in Consiglio regionale è variata la localizzazione di una sola Casa di comunità, che verrà realizzata a Cavagnolo, nell’ambito di un edificio pubblico già disponibile, anziché a Crescentino, dove già trova sede un Ospedale di comunità.

«La pandemia ci ha insegnato che sulla sanità non si taglia, si investe. Ed è quello che stiamo facendo con un piano senza precedenti che ci permetterà di creare l’ossatura di quella medicina territoriale che in Piemonte manca e di cui l’emergenza sanitaria ci ha mostrato tutte le criticità - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Dal 2014 non si aumentavano posti letto sul nostro territorio e oggi torniamo a farlo rendendo sempre più vicine ad ogni cittadino piemontese le migliori cure che possiamo garantire. Ringrazio il Consiglio regionale per aver approvato con tempi estremamente rapidi questo grande piano di intervento, che adesso può finalmente prendere forma».